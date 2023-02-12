Чудом выжившие жители Турции рассказали о последствиях землетрясения

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Boris Roessler, dpa, GlobalLookPress

Турция - это слово звучало во всех мировых сводках всю неделю. В ночь с воскресенья на понедельник люди в самых разных городах проснулись от громкого гула - как они сами рассказывали, звук был похож на работу мощного генератора. А через пару секунд начало трясти так, что терялось равновесие. Эпицентр землетрясения пришелся на юг и юго-восток республики, частично задело сирийские города. Подземные толчки прошлись по Ливану, Ираку, Грузии, Израилю, Абхазии. Но основной удар приняла на себя турецкая земля.

Некоторые города практически стерты с лица земли. Маленькую деревню Нурдах с населением в 20 тысяч человек не показывали по турецким телеканалам. Двое суток даже спасатели не могли сюда добраться из-за разрушенных дорог. Люди были вынуждены сами помогать друг другу. Мехмет Атеш прячет под шапкой раны, полученные от обвала своего двухэтажного дома.

«Я выбрался из дома спустя пять часов, еще через семь вытащил дочку, она не выжила. Через 20 часов достал жену, она сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Всего за пару секунд Нурдах сравняло с землей», - рассказал местный житель Мехмет Атеш.

Те, кто успел выбежать из дома с минимальным набором вещей, в первые сутки после трагедии спасались от холода у костра. Сейчас здесь нетипичные для турецкого юга заморозки. Ночью температура опускалась до -15. Поисково-спасательные работы велись круглосуточно. Пятьдесят восемь часов под грудой бетона провела четырехмесячная девочка из Хатая. Ее извлекли с тяжелыми ранениями. Еще одного малыша нашли в Газиантепе. Ребенок спал в кроватке, укрытый подушками - они и спасли его, когда дом рухнул. Двухмесячный мальчик - единственный выживший во всем здании.

Спасатели и волонтеры буквально сквозь стены пробиваются к выжившим, не думая о том, что сами рискуют оказаться под завалами. Многие давали знать о себе видео, записанными и отправленными из-под многотонных конструкций. Семьдесят, 90, 100 часов под завалами и все равно удается спасать людей и животных. Спасенный мальчик держит в руках своего попугая - они ждали помощи 55 часов без еды и воды. Спасли собаку, но уже без хозяев. Тут же находились и мародеры. Они нападали на конвои с гуманитарной помощью, грабили магазины, некоторые не стеснялись снимать драгоценности с погибших. Местные жители охотятся на мародеров и устраивают самосуд.

Больше миллиона человек теперь живут во временных лагерях. В том же Нурдахе в одной палатке проживают по четыре семьи. Людям помогают волонтеры, которые приезжают сюда со всей страны. К работе подключилась турецкая прокуратура. Один из домов в Диярбакыре не устоял перед стихийным бедствием из-за незаконной перепланировки. А в Стамбуле при попытке выехать из страны был задержан главный архитектор компании, построившей новый жилищный комплекс в Хатае, который сложился за пару минут. Что же до самой столицы Турции, то по словам экспертов, последние 15 лет в городе ведется нерегулируемая застройка неизвестного качества. Жителей древней столицы это тревожит, на фоне новостей о новом, надвигающемся уже на Стамбул еще более мощном землетрясении.