TRT Haber: 48 человек задержали в Турции за мародерство после землетрясения

© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency GlobalLookPress

В восьми турецких провинциях 48 человек задержали по подозрению в мародерстве после землетрясения. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«В ходе расследования краж и грабежей после землетрясения в Кахраманмараше в восьми провинциях арестовано 48 подозреваемых», - передает телеканал.

В понедельник с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения. Количество погибших в результате землетрясения уже превысило 22 тысячи человек, еще более 80 тысяч пострадали. По оценке ООН, общее число жертв стихийного бедствия может превысить 40 тысяч человек.

Ранее стало известно, что силы безопасности арестовали восемь человек, подозреваемых в незаконном внесении изменений в конструкции зданий. По данным издания Yeni Safak, турецкие власти считают, что именно эта трансформация вызвала разрушение сооружений.