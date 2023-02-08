Российский кинолог рассказал, как собаки помогли найти человека под завалами в Турции

На место, где находился человек, указали сразу две собаки, рассказал спасатель Евгений Кондранин.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Спасатель 2-го класса, кинолог Евгений Кондранин, который сейчас работает в Турции, рассказал о том, как собаки помогают вытаскивать людей из-под завалов. По его словам, поиск людей для собаки «как игра».

«Приезжаем, выпускаем собак, главное, чтобы в этот момент на завале не было людей и все-таки небольшая тишина была. Собака отпускается, для нее это как игра... Если человек есть (под завалами. - Прим.ред.), то собака обязательно обозначит», - рассказал Кондранин.

Он также отметил, что спасатели-кинологи часто работают в паре.

«У меня собака обозначила. Второй кинолог идет в той же зоне, не тем же маршрутом, но в той же зоне... В итоге у нас было такое, что собаки показали в одну точку. Человек был живой, это было вчера вечером, потом занимались (спасением. - Прим.ред.) иностранные спасатели», - добавил кинолог.

В Турции в понедельник произошло землетрясение, повлекшее за собой множество разрушений. На данный момент известно о порядка 9 тысячах погибших и более 50 тысячах пострадавших в этой стране. Россия направила в Турцию группировку спасателей.