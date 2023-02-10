Корреспондент «Звезды» показала почти разрушенный землетрясением древний турецкий город

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Землетрясение в Турции назвали самым разрушительным за последние 80 лет. На сегодняшний день уже больше 20 тысяч погибших. Круглосуточно - и днем, и ночью - в зоне бедствия работают спасатели из десятков стран. Из-под обломков продолжают извлекать выживших. Древнейший город Ислахие оказался практически стерт с лица земли.

Еще вчера съемочная группа «Звезды» была заблокирована в Газиантепе - выехать из города можно было, но только до первых проваленных дорог. Ночью приехали рабочие на строительной технике и начали чинить асфальт.

Съемочная группа направилась в город Ислахие - абсолютно не сейсмический район, но именно на него, как предполагается, пришелся основной подземный удар. Проезд по автобанам временно сделали бесплатными - на одном из пункте контроля даже повредилось здание, где принимали оплату.

В Нурдахе съемочная группа решила задержаться. Здесь встречают местные жители. В глазах каждого - невыносимая печаль и боль. Жизнь этих людей никогда не будет прежней.

«Я выбрался из дома сам спустя пять часов, еще через семь вытащил дочку, она не выжила. Через 20 часов вытащил жену - сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Всего за пару секунд Нурдах сравнялся с землей», - рассказывает местный житель Мехмет Атеш.

Кого-то поселили в палатки, кто-то живет в похожих на грузовые контейнерах. В некогда служивших для постельного белья отделах диванов теперь хранят теплые вещи. Машина привозит дрова - одна печка на всех.

«Я очень боюсь, что ребенок замерзнет ночью. И днем, и ночью очень холодно. Оставшиеся в живых семьи из четырех домов живут в одной палатке, у моей свекрови поломана спина, у соседских детей под завалами остались родители - и теперь дети на мне. Мы пытаемся стоять на ногах, но сил не хватает, нам некуда идти, дома больше нет», - говорит другая пострадавшая.

Дальше - город-руины Ислахие. Спасатели смогли добраться сюда не сразу, и все же спустя 100 часов вызволили из-под завалов двух живых человек - пожилого мужчину и девушку. Соседа девушки себя и свою семью спасал самостоятельно.

«Мы с семьей спали, вдруг началось землетрясение. Пару секунд и потом остановилось, через минуту начались повторные толчки. Нас трясло так сильно, что просто вытолкнуло на кухню. Мы поняли, что сможем спастись, если прыгнем с окна, жена ударила голову и потеряла сознание, но, слава богу, мы живы», - вспоминает мужчина.

Один из жильцов дома держал у себя дома ручных голубей. Птицы успели вылететь и все эти пять дней ходят по завалам в поисках своего хозяина.

Сегодня доставали первые тела погибших. Рядом родственники, которые никак не могут принять происходящее за реальность. Эмоции одолевают и самих спасателей, которые, добравшись до человека, поняли, что он не подает признаков жизни.

«Я не знаю имени человека, которого мы вытащили, это мужчина 56 лет. К сожалению, он был мертв. Мы работаем на шахтах и такая работа нам привычна, но то, что мы увидели здесь, это совсем другое», - говорит один из спасателей.

Сложно представить, как люди находят в себе силы, чтобы помогать друг другу. Помощь к ним приходит с разных концов Турции.

«После землетрясения приехали сюда через 24 часа, стараемся всех накормить. На обед, на завтрак и ужин - горячая еда, есть хлеб, фрукты, еда постоянно разная. Еды достаточно, всем хватает», - рассказывает турчанка Нихат.

Президент Турции в очередном обращении к нации заявил, что каждая семья, оставшаяся без крыши над головой, гарантировано получит новое жилье.