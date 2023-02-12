Anadolu: свыше 100 человек подозреваются в причастности к обрушению зданий в Турции
Кроме того, в Турции задержаны более 40 подозреваемых в мародерстве, которые собирали на развалинах деньги и драгоценности погибших.
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Турецкие правоохранительные органы подозревают 131 человека в нарушении правил строительства обрушившихся в результате землетрясения домов, пишет Anadolu со ссылкой на вице-президента республики Фуата Октая. С его слов, ордера на арест выписаны уже в отношении 113 человек.
Кроме того, полиция уже задержала свыше 40 человек, подозреваемых в грабежах и мародерстве. Злоумышленники собирали среди развалин деньги, ноутбуки, телефоны, бытовые приборы и драгоценности погибших.
Шестого февраля мощные подземные толчки магнитудой более семи сотрясли десять регионов Турции и соседнюю с ней Сирию. В общей сложности, жертвами стихии стали 24,6 тысяч человек.