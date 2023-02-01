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СБУ провела обыски у Игоря Коломойского

Алексей Курильченко
11:29 01.02.2023
Бизнесмен подозревается в уклонении от платы таможенных платежей и растрате нефтяных продуктов.
СБУ провела обыски у Игоря Коломойского
© Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщается, что это связано с махинациями в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

Как сообщает Baza, бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении от уплаты таможенных платежей на неизвестную сумму.

Ранее стало известно, что Коломойский потерял более миллиарда долларов после того, как Киев национализировал компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». Таким образом, бизнесмен утратил свой статус миллиардера - его состояние, по оценкам Forbes, снизилось до $850 миллионов.

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