СБУ провела обыски у Игоря Коломойского

Бизнесмен подозревается в уклонении от платы таможенных платежей и растрате нефтяных продуктов.

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Служба безопасности Украины провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщается, что это связано с махинациями в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

Как сообщает Baza, бизнесмен подозревается в растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен, а также уклонении от уплаты таможенных платежей на неизвестную сумму.

Ранее стало известно, что Коломойский потерял более миллиарда долларов после того, как Киев национализировал компании «Укрнафта» и «Укртатнафта». Таким образом, бизнесмен утратил свой статус миллиардера - его состояние, по оценкам Forbes, снизилось до $850 миллионов.