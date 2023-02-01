СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у чиновников украинского Министерства обороны по делу о коррупции. В числе прочих обыскивают бывшего директора Департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.
«Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из Минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого», - приводит РИА Новости цитату из украинских СМИ.
Как отмечает издание, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на сумму, соответствующую 3,3 миллиона долларов. Хмельницкий не единственный фигурант по этому делу, есть подозрения на ряд других чиновников.
Ранее стало известно об обысках у украинского депутата и бизнесмена Вадима Столара. По словам его коллеги, Столара подозревают в финансировании терроризма.