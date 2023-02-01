В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины

Анастасия Бобылева
13:55 01.02.2023
Ранее стало известно об обысках у депутата Вадима Столара, его подозревают в финансировании терроризма.
СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины
© Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у чиновников украинского Министерства обороны по делу о коррупции. В числе прочих обыскивают бывшего директора Департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.

«Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из Минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого», - приводит РИА Новости цитату из украинских СМИ.

Как отмечает издание, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на сумму, соответствующую 3,3 миллиона долларов. Хмельницкий не единственный фигурант по этому делу, есть подозрения на ряд других чиновников.

Ранее стало известно об обысках у украинского депутата и бизнесмена Вадима Столара. По словам его коллеги, Столара подозревают в финансировании терроризма.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области
14:24 В стране и мире
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
13:55 В стране и мире
СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины
13:32 В стране и мире
Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоры Путина и Байдена
13:26 В стране и мире
Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Популярное
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.