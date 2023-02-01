В Раде рассказали об обысках у украинского депутата Столара

Также известно об обысках у экс-главы МВД Украины Авакова и у бизнесмена Коломойского.

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Служба безопасности проводит обыски у украинского депутата и бизнесмена Вадима Столара. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, предположив, что его коллегу подозревают в финансировании терроризма.

«У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, за что последние годы был банкет», - цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно об обысках у бизнесмена Игоря Коломойского и у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Коломойский подозревается в уклонении от платы таможенных платежей и растрате нефтяных продуктов, у Авакова же это связано с делом о крушении вертолета в Броварах. Однако, по его словам, обыск был формальностью и в доме ничего не нашли.