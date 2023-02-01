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Политолог Манойло указал на связь синхронных обысков СБУ на Украине

Алексей Курильченко
15:37 01.02.2023
В течение одного дня украинские силовики провели обыски у ряда депутатов, бизнесменов и чиновников страны, что может указывать на проведение некой единой операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Череда обысков, которые провела СБУ в домах некоторых политиков, бизнесменов и чиновников Украины, может быть связана. При этом единовременность не должна удивлять - в ином случае предполагаемые подельники могут предупредить друг друга. Об этом «Звезде» рассказал политолог Андрей Манойло.

«Если в разработке есть несколько человек и они могут проходить по разным составам, но взаимосвязаны друг с другом, то обыски, разумеется, надо проводить одновременно. Потому что, если проводить их последовательно, информация о том, что кого-то "взяли за жабры" будет передана всем остальным участникам. Они попытаются либо улики уничтожить, либо они попытаются скрыться», - рассказал Манойло.

При таких обысках формальный повод, фигурирующий в ордере, может быть одним, а искать могут совершенно другое, по совершенно другому эпизоду.

«Они неожиданно натыкаются на улики, на основе которых возбуждаются дела по другим составам. Часто это выглядит как случайность. Но всегда перед обыском есть оперативная информация, что определенные вещи находятся в местах, где их потом обнаружат следователи. Сама синхронность проведения обысков указывает на связь всех сюжетов друг с другом», - подчеркнул эксперт.

Напомним, 1 февраля на Украине сотрудники СБУ провели ряд обысков. Им подверглись бизнесмен Игорь Коломойский, депутат Вадим Столяр, бывший глава МВД страны Арсен Аваков, а также ряд чиновников украинского Министерства обороны.

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