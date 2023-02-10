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IRNA: в Иране доказали причастность израильских наемников к атаке на военный объект в Исфахане

Анна Касаткина
18:20 10.02.2023
Беспилотники атаковали склад с боеприпасами в ночь на 29 января.
IRNA: в Иране доказали причастность израильских наемников к атаке на военный объект в Исфахане
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Иране задержали подозреваемых в совершении атаки на объект Министерства обороны страны в городе Исфахан. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на совместное заявление Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

Доказана причастность к диверсии израильских наемников, уточняет ТАСС. Дополнительная информация не раскрывается в связи с тем, что расследование дела продолжается.

В ночь на 29 января беспилотники атаковали склад с боеприпасами в иранском Исфахане, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал, но зданию был нанесен значительный ущерб.

Издание Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщало о причастности Израиля к нападению. Версию о причастности Израиля выдвигала и американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленных чиновников. В то же время телеканал Al Arabia сообщил, что провокацию могли организовать «США и еще одна страна». Соединенные Штаты заявили, что отношения к ударам не имеют.

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