В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам в Иране

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Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер исключил причастие американской армии в бомбардировке военного завода в Иране. Об этом высокопоставленный офицер заявил в беседе в корреспондентом агентства Reuters.

«Вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану», - подчеркнул Райдер и от дальнейших комментариев отказался.

По данным СМИ, за ночным нападением стоит армия Израиля.

«Судя по всему, Израиль стоит за ночной атакой беспилотников на военный завод в Иране», - приводит агентство заявление «одного из официальных лиц США», сделанного «на условиях анонимности».

Другие источники агентства также подтвердили, что «Вашингтон тут не играет никакой роли».

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали склад с боеприпасами на территории Ирана. По предварительным данным, обошлось без жертв. Сразу после атаки в арабских СМИ высказывались версии о причастности ВВС США к удару.