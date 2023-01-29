В стране и мире IRNA: склад с боеприпасами в иранском Исфахане атаковали беспилотники Ян Брацкий Один из беспилотников был уничтожен системой ПВО, двое других перехвачены военными и взорваны. © Видео: Pouriazeraati, Twitter © Фото: Pouriazeraati, Twitter Читайте нас на: Взорванный в иранском Исфахане склад с боеприпасами атаковали мини-беспилотники. Об этом сообщило агентство IRNA. «Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны», - говорится в сообщении агентства. Как сообщили журналисты, в результате атаки никто не пострадал. Зданию нанесен незначительный ущерб. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом не исключает военного сценария с Ираном. При этом американский лидер отметил готовность вернуться к ядерному соглашению тогда, когда будет подходящее время. Со слов Байдена, сейчас не самое лучший момент для ведения переговоров с официальным Тегераном. Экспертное мнение и аналитика