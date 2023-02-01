Нетаньяху ушел от вопроса о причастности Израиля к удару по Ирану

Биньямин Нетаньяху в интервью CNN не стал комментировать вопрос о возможном участии армии Израиля в атаке на завод в Иране.

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Вопрос о возможном участии армии Израиля в атаке на военный завод в Иране остается открытым. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от обсуждения темы причастности Израиля к удару по Ирану в интервью CNN. Об этом сообщило ТАСС.

Ранее представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер исключил причастие американской армии в бомбардировке военного завода в Иране и предположил, что к атаке причастен Израиль.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали склад с боеприпасами на территории Ирана. Сразу после атаки в арабских СМИ высказывались версии о причастности ВВС США к удару.