WSJ: Израиль стоит за атакой беспилотников на Иран
Отмечается, что атака была осуществлена на фоне того, как США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Удар беспилотником по военному объекту в иранском городе Исфахан нанес Израиль. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, которые знакомы с операцией.
В публикации отмечается, что атака была осуществлена на фоне того, как США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.
Напомним, склад с боеприпасами беспилотники атаковали в ночь на воскресенье. В результате возник пожар. Зданию был нанесен значительный ущерб.
В Иране сообщили, что никто не пострадал. При этом официальный Тегеран еще не разъяснил свою версию случившегося.