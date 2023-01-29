WSJ: Израиль стоит за атакой беспилотников на Иран

Отмечается, что атака была осуществлена на фоне того, как США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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Удар беспилотником по военному объекту в иранском городе Исфахан нанес Израиль. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, которые знакомы с операцией.

В публикации отмечается, что атака была осуществлена на фоне того, как США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Напомним, склад с боеприпасами беспилотники атаковали в ночь на воскресенье. В результате возник пожар. Зданию был нанесен значительный ущерб.

В Иране сообщили, что никто не пострадал. При этом официальный Тегеран еще не разъяснил свою версию случившегося.