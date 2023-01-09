Погромы на костях прежней власти: кто стоит за беспорядками в Бразилии

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В Бразилии протестующие перекрыли дороги в Сан-Паулу. На одном из главных городских шоссе они поджигают шины и бросают их прямо на трассу. Только накануне полицейские задержали больше четырехсот человек, которые захватили здание конгресса в столице страны, а также прорвались на территорию резиденции главы государства.

Площадь трех властей в центре Бразилиа, как пересечение расположенных на ней трех ветвей власти - под контролем толпы. Протестующие, многие из которых не скрывают свои лица, штурмуют Национальный конгресс, Верховный суд и, конечно, президентский дворец Планалту. Беспорядки, которые многие предсказывали еще с конца октября, когда поражение на выборах потерпел Жаир Болсонару, для новых властей оказались настоящим сюрпризом. Как иначе объяснить, что всего через неделю после инаугурации нового президента, безопасность на подступах к его дворцу обеспечивали лишь малочисленные группы полицейских. Одного из них буквально сбросили с лошади.

Возможно, власти недооценивали весь масштаб угроз. По сообщениям местной прессы, митингующих автобусами свозили в столицу Бразилии всю последнюю неделю. Теперь Верховный суд распорядился снести все лагеря сторонников Болсонару в стране в течение суток. От работы на три месяца отстранен губернатор, с формулировкой - за злонамеренное бездействие. Сам Лула да Силва, который объявил в Бразилиа режим ЧС до конца января, по одной из версий был вынужден спешно вернуться из поездки в Сан-Паулу, где проверял ход восстановительных работ после паводков.

«Фанатичные фашисты сделали то, чего никогда не было в истории этой страны. Были случаи когда левые в Бразилии пытали, убивали и похищали людей, но никогда левые не вторгались в Национальный конгресс, Верховный суд, дворец Планалту. Мы обязательно выясним, кто стоял за организацией этих беспорядков, а виновные заплатят по всей строгости закона», - пообещал президент Бразилии Лула да Силва.

Сам Болсонару, которого в силу его экстравагантности сравнивали с его американским коллегой Дональдом Трампом, беспорядки в Бразилии, по всей видимости, встретил в принадлежащем Трампу поместье во Флориде. И как и он сам, во время штурма Капитолия, с заявлением, осуждающим беспорядки, выступил лишь спустя несколько часов.

«Мирные демонстрации с соблюдением закона являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в общественные здания не подпадают под действие этого правила. Кроме того, я отвергаю бездоказательные обвинения, вменяемые мне нынешним главой исполнительной власти Бразилии», - заявил Болсонару.

Сравнение с Капитолием напрашивается еще и по тому, как вели себя погромщики в Бразилии. На некоторых из них были надеты очки и маски, чтобы впоследствии не распознали их лица. Ну и вообще, комментаторов не покидало ощущение, что все это они уже где-то видели.

«Сценарии одинаковые. В США они захватили только конгресс, а тут все три ветви власти. Для бразильцев это тревожный сигнал. Такого не было никогда», - объяснила завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева.

О подавлении беспорядков в Бразилиа власти отчитались уже спустя несколько часов. Однако уже сегодня протесты вспыхнули в Сан-Паулу. На одной из центральных улиц подожгли покрышки. К прибытию полицейских виновников уже и след простыл.

«Скорее всего есть фактор самоорганизации сторонников, потому что Болсонару был значительно сильнее в том, что называется войной улиц. Его сторонники легко выходили на улицы, возможно это и было по собственному усмотрению», - предположил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Попытку госпереворота в Бразилии осудили многие страны, в их числе и Россия. Президент Мексики обвинил в путче в соседней стране местных олигархов. Одним из первых решений Лулы да Силва стала отмена объявленной Болсонару приватизация нефтегазовой компании и еще семи государственных предприятий.

Известно как минимум о 50 пострадавших. И это не считая утраченных картин и поврежденной мебели. По разным данным задержаны до 400 участников погромов. Поиски их возможных организаторов продолжаются.