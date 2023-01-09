Болсонару госпитализировали в США

Проблемы со здоровьем у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару с 2018 года, когда в результате покушения его ударили ножом.

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Бывший бразильский президент Жаир Болсонару госпитализирован в США с сильными болями в животе. Об этом сообщает газета O Globo. Уточняется, что он находится в одном из лечебных учреждений города Орландо в штате Флорида. В США Болсонару уехал в конце прошлого года. Политик улетел не желая принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, которому проиграл в ходе последних выборов.

Что касается проблем со здоровьем, то у Болсонару они с 2018 года, когда он пережил покушение. Тогда нападавший ударил Болсонару ножом в живот. С тех пор врачи несколько раз делали политику операции на брюшной полости.

На этом фоне в Бразилии продолжаются массовые беспорядки. Сторонники бывшего президента заняли несколько государственных зданий, включая конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства. Задержаны сотни человек. Для разгона демонстрантов задействованы войска. Действия вандалов раскритиковал и Болсонару. По его словам, методы сторонников вышли за рамки демократии. В ряде стран и международных организациях поддержали действующие власти Бразилии, назвав происходящее попыткой госпереворота.