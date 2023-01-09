По сценарию штурма Капитолия: кто и откуда организовал беспорядки в Бразилии

После проигрыша в президентской гонке Болсонару уехал в США и оттуда, как считают его политические оппоненты, спровоцировал беспорядки на родине.

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В конце прошлой недели тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили беспорядки в столице страны, городе Бразилиа. В ответ полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и другие спецсредства.

На площади Трех властей протестующие захватили дворец главы государства, Национальный конгресс и Верховный суд. Полиция начала готовиться к протестам заранее и оцепила всю территорию комплекса. Дополнительные патрули выставили у дворца Планалту, где работает глава государства. Туда же перебросили спецназ и подразделения нацгвардии.

Только ночью Лула да Силва вернулся в президентский дворец и лично оценил масштаб разрушений.

«Фанатичные фашисты сделали то, чего никогда не было в истории этой страны. Важно помнить, что правые в Бразилии пытали людей, убивали людей, исчезали люди, и никогда, никогда вы не видели, чтобы кто-то из левых, из любого левого движения, вторгся в Национальный конгресс, Верховный суд, дворец Планалту. У этого нет прецедента в истории нашей страны», - заявил он.

В результате массовых беспорядков задержаны более 400 человек. Как сообщило бразильское телевидение, погромщикам может грозить до 12 лет заключения.

«Все знают о моей приверженности демократии, о моей работе с Ассоциацией адвокатов в защиту демократии в нашей стране. То, что произошло сегодня в нашем городе, просто неприемлемо», - заявил губернатор столичного Федерального округа Бразилиа Ибанейс Роша.

Несмотря на данное заявление, этой ночью появились сообщения, что главу региона уже сняли с должности. Идет расследование. Правоохранители видят за всеми этими протестами централизованное планирование. После проигрыша президентской гонки Болсонару уехал в США и оттуда, как считают его политические оппоненты, спровоцировал беспорядки на родине, практически под копирку повторив захват Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа в 2021 году.