Верховный суд Бразилии отстранил столичного губернатора от должности после погромов

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Верховный суд временно отстранил от должности губернатора столичного Федерального округа Бразилии Ибанейса Роша. Об этом сообщает местная газета O Globo.

Решение об отстранении главы Бразилиа минимум на 90 дней принял министр Федерального верховного суда (STF) Александр де Мораес.

«Ничто не может оправдать бездействие и терпимость главы управления общественной безопасности и губернатора Федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о намерении совершить насильственные акты против органов власти», - цитирует бразильскую газету ТАСС.

В конце прошлой недели в бразильской столице начались беспорядки. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда. В связи с этим действующий глава Бразилии Лула Да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации. Действия своих сторонников осудил как сам Болсонару, так и представителя ряда других государств. В результате беспорядков бразильская полиция задержала более 400 человек.