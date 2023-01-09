Профессор МГИМО рассказала, смогут ли протестующие добиться отставки да Силвы

По мнению Людмилы Окуневой, никакой отставки не будет.

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Протестующие сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару не смогут добиться отставки нового главы государства Лулы да Силвы. Такое мнение «Звезде» выразила профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева.

«Никакой отставки не будет. Это однозначно. Абсолютно нелегитимное требование. Президент избран честным голосованием, которое подтверждено всеми абсолютно», - сказала профессор.

Людмила Окунева отметила, что Лула да Силва полностью легитимный президент. Он избран законно и честно. Кроме того, большинство протестующих уже задержано.

Напомним, в конце прошлой недели в бразильской столице начались массовые беспорядки. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда.

Действующий глава Бразилии Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации. Сегодня Верховный суд приказал военным за 24 часа ликвидировать все лагеря сторонников бывшего президента Жаира Болсонару. Полиции поручено арестовать протестующих, которые еще находятся на улицах.