Путин поручил генпрокурору РФ продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных

Президент РФ упомянул об особой миссии прокуратуры в ряде направлений, в том числе и промышленном комплексе.

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Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан. Об этом российский лидер заявил во время встречи в Кремле.

«Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности», - сказал Путин Краснову.

Президент России также отметил, что у прокуратуры есть особая миссия в целом ряде направлений, в том числе в вопросах финансирования и дисциплины в оборонном комплексе.

Напомним, Владимир Путин 21 сентября прошлого года объявил о проведении частичной мобилизации. В ее рамках было призвано более 300 тысяч человек. Призыв был завершен 31 октября. Позже Путин заявил об отсутствии необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.