Путин поручил генпрокурору РФ продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных
Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан. Об этом российский лидер заявил во время встречи в Кремле.
«Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности», - сказал Путин Краснову.
Президент России также отметил, что у прокуратуры есть особая миссия в целом ряде направлений, в том числе в вопросах финансирования и дисциплины в оборонном комплексе.
Напомним, Владимир Путин 21 сентября прошлого года объявил о проведении частичной мобилизации. В ее рамках было призвано более 300 тысяч человек. Призыв был завершен 31 октября. Позже Путин заявил об отсутствии необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.