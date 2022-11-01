Шойгу заявил о призыве 300 тысяч человек из резерва в ходе частичной мобилизации

При этом 87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий в зону спецоперации на Украине.

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Триста тысяч человек призваны на военную службу в рамках мероприятий частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

При этом 87 тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий в зону спецоперации на Украине.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что на начальном этапе мобилизационных мероприятий были недостатки в работе военкоматов, но сейчас они устранены. Он подчеркнул, что срочники не будут направляться в зону СВО.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации и прекращении выдачи повесток. При этом военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов в контрактники.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в частичной мобилизации поставлена точка. Он также отметил, что не задумывался, нужен ли соответствующий указ, и пообещал проконсультироваться с юристами по данному вопросу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов