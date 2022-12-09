В стране и мире Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации не идет Игнат Далакян Путин уточнил, что 150 тысяч мобилизованных не находятся даже в группировке, а проходят тренировку на полигонах и в учебных центрах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Речи о дополнительной мобилизации не идет. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Я же сказал - 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации. Давайте повторю еще раз - 150 тысяч находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч - в боевых подразделениях», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета. Как заявил глава российского государства, «остальная половина или на вторых-третьих позициях - это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой». «А еще 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке, эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается такой боевой резерв - половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой», - подчеркнул президент РФ. До этого глава российский лидер в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявлял, что разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. По словам Владимира Путина, нет никакой необходимости в дополнительных мобилизационных мерах. Экспертное мнение и аналитика