В МО РФ заявили о прекращении вручения повесток в рамках частичной мобилизации

Всему личному составу военкоматов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

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Министерство обороны РФ объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Вручение повесток прекращается. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», - сказал он.

Всему личному составу военкоматов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с сегодняшнего дня к выполнению обязанностей в штатном режиме.

В дальнейшем работу военкоматов по комплектованию ВС РФ организуют только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники, добавил представитель российского оборонного ведомства.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево заявил, что на полигонах и в учебных центрах 218 тысяч военнослужащих совершенствуют подготовку в составе экипажей и расчетов.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов