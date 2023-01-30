Возрождение нацизма и планы Запада «расчленить» РФ: о чем говорила Захарова в интервью «Звезде»

В частности, официальный представитель МИД России затронула темы давления Запада на РФ, возрождения в мире нацистской идеологии, а также влияние Вашингтона на Европу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова дала интервью телеканалу «Звезда» в преддверии Дня дипломатического работника. В начале беседы, дипломат указала, что российские граждане становятся частью внешней политики благодаря своей поддержке и патриотизму.

Во время диалога дипломат подчеркнула, что Запад в рамках своих планов «расчленить и уничтожить» Россию рассчитывал не только на экономический коллапс страны. Глобальные аппетиты европейских государств намного больше, чем кажется, считает Захарова.

«Это удар, продуманный в веках. Он просто каждый раз поднимается. Это западная лапа, которая нас все время пытается удушить, мы ее постоянно ставим на место. Здесь намного шире была задача. Экономика - это только часть», - говорит она.

Вместе с тем представитель внешнедипломатического ведомства заявила, что Европа оказалась в заложниках у США, оставаясь при этом у себя дома. Дипломат утверждает, что официальный Вашингтон диктует Европе свою волю посредством военных баз и «демократических институтов». Более того, США вредят тем, кто эту волю не исполняет.

Дипломат констатировала, что «свободолюбие» на Украине стало инструментом в руках Запада, который использует данный фактор для достижения личных целей. Такие вещи, говорит Захарова, прописаны в доктрикальных документах НАТО, ЕС и многих других стран, которые «являются вассалами Вашингтона».

«Вот посмотрите, сейчас это самое, в кавычках, будущее проявило себя как оно есть. Вся та как бы демократия, которая строилась на Украине многие годы руками коллективного Запада, оказывается никакой не демократией, никаким не свободолюбием. Она оказывается банальным инструментарием для того, чтобы и дальше, мы цитируем их прямую речь, "нанести нам стратегическое поражение, лишить нас армии и флота"», - сказала Захарова.

Также Мария Захарова затронула тему возрождения нацистской идеологии в странах мира. Так, послевоенное поколение немцев, по мнению дипломата, относилось к своему прошлому с истинным покаянием, в то время как нынешнее поколение немецких политиков под влиянием США способствует реинкарнации нацизма.

Вместе с тем дипломат напомнила, как Германия получала газ от СССР. Сейчас, считает Захарова, немцам, выходящим на протесты, никто не может объяснить, зачем нужно было отказываться от дешевого газа.

«Это же десятки и иногда сотни тысяч человек, которые задают один конкретный вопрос: а зачем все это нужно Германии? А зачем отказываться от дешевого газа? А зачем говорить о некой энергетической зависимости России, когда они этот газ использовали, когда он еще советским был?», - подчеркнула официальный представитель МИДа.

Мария Захарова резюмировала, что с учетом трудностей нынешней глобальной обстановки российские дипломаты активно работают, осуществляя контакты за рубежом.

«Это не только высокая дипломатия, это не только прагматичная прикладная работа, но это и в том числе помощь нашим гражданам», - заметила дипломат.

Полное интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой смотрите в видеозаписи к этой новости.