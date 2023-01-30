Мария Захарова отметила, что немцам, выходящим на протесты, никто не может объяснить, зачем нужно было отказываться от дешевого газа.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» рассказала, как Германия использовала советский газ. В беседе со «Звездой» она подчеркнула, что Западная Германия находилась в эпицентре противостояния двух систем и использовала советский газ. По словам Захаровой, системы поменялись, холодная война закончилась, «а тепло в немецких домах осталось, и ничего с ними плохого не случилось».

«Люди же выходят у них. Какие митинги, акции. Это же десятки и иногда сотни тысяч человек, которые задают один конкретный вопрос: а зачем все это нужно Германии? А зачем отказываться от дешевого газа? А зачем говорить о некой энергетической зависимости России, когда они этот газ использовали, когда он еще советским был?» - сказала дипломат.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что послевоенное поколение немцев относилось к своему прошлому с раскаянием, в то время как нынешнее поколение способствует реинкарнации нацистской идеологии.