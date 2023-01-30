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Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома

Алексей Курильченко
17:03 30.01.2023
По словам дипломата, через военные базы и «демократические институты» США диктуют Европе свою волю и вредят тем, кто эту волю исполнять отказывается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Наличие в некоторых странах Европы американских баз - в том числе и с ядерным оружием - позволяет Вашингтону контролировать все политические процессы в этих странах и влиять на их элиты. При этом ЕС дали «надстроечный институт демократии» в виде Брюсселя. Как рассказала в беседе со «Звездой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Европа оказалась в заложниках у США, оставаясь при этом у себя дома.

«Какие самостоятельные решения они принимают, когда их лишили всякой самостоятельности, подставив им надстроечный институт в виде Брюсселя и брюссельской демократии, когда у них базы стоят? Это контроль всей политической элиты страны через соответствующие спецслужбы США. И, конечно, фактор ядерного оружия, который не контролируется внутри этих стран... Это люди, которые много лет просто являются американскими заложниками у себя же дома», - сказала Захарова.

По словам дипломата, европейские страны утратили какую-либо самостоятельность, так как США используют демократические процессы, чтобы влиять на внутренние процессы в Европе. Именно это Вашингтон подразумевает под «насаждением демократии». Если же какой-либо государственный деятель откажется выполнять волю из-за океана, Штаты используют «демократические институты» во вред его стране.

Также Захарова рассказала, что западные санкции против России нацелены не только против экономики, но и против других сфер жизни общества. Дипломат сравнила это с «западной лапой», которая пытается «расчленить и уничтожить» Россию.

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