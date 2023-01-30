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Захарова назвала украинское «свободолюбие» инструментом в руках Запада

Вероника Волосунова
17:08 30.01.2023
Дипломат отметила, что такие вещи прописаны в доктрикальных документах НАТО, Евросоюза и многих других государств, которые «являются вассалами Вашингтона».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, провозглашение демократии и свободолюбия на Украине оказалось инструментом в руках Запада для достижения целей в личных интересах.

«Вот посмотрите, сейчас это самое, в кавычках, будущее проявило себя как оно есть. Вся та как бы демократия, которая строилась на Украине многие годы руками коллективного Запада, оказывается никакой не демократией, никаким не свободолюбием. Она оказывается банальным инструментарием для того, чтобы и дальше, мы цитируем их прямую речь, "нанести нам стратегическое поражение,  лишить нас армии и флота"», - заявила Захарова.

По ее словам, такие вещи вне зависимости от того, насколько маргинальными людьми они произносятся, «прописаны в той или иной степени в доктриальных документах НАТО, теперь уже Евросоюза»,  в доктринах США и многих других государств, которые «являются вассалами Вашингтона».

Ранее Захарова назвала «ударом, продуманным в веках», планы Запада «расчленить и уничтожить» РФ. Дипломат подчеркнула, что глобальные аппетиты Запада не заканчиваются на санкциях в отношении экономики РФ.

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