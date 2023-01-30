Захарова назвала «ударом, продуманным в веках», планы Запада «расчленить и уничтожить» РФ

Дипломат подчеркнула, что глобальные аппетиты Запада не заканчиваются на санкциях в отношении экономики РФ.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России в беседе со «Звездой» рассказала, что западные санкции в адрес РФ нацелены не только на экономику, но и на другие сферы жизни общества. В частности, планы Запада таким образом «расчленить и уничтожить» РФ Мария Захарова назвала «ударом, продуманным в веках».

«Это удар, продуманный в веках. Он просто каждый раз поднимается. Это западная лапа, которая нас все время пытается удушить, мы ее постоянно ставим на место. Здесь намного шире была задача. Экономика - это только часть», - говорит дипломат.

Вместе с тем Захарова отметила, что, в частности, Запад пытается отменить РФ и в историческом плане, поэтому его глобальные аппетиты намного больше, считает дипломат.

Ранее Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против Российской Федерации, которые ввели из-за ситуации на Украине.