Министр обороны Израиля Галант заявил об уничтожении сотен командиров ХАМАС

Йоав Галант сообщил об уже уничтоженных сотнях командиров и тысячах террористов в секторе Газа.

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Глава израильского минобороны Йоав Галант заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили «тысячи боевиков и сотни командиров» во время операции в секторе Газа. По его словам, погибшие имели причастность к вооруженным формированиям, связанным с ХАМАС.

Во время встречи с военными израильской армии Галант пообещал, что Израиль доберется до верхушки руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

«Есть очень большие успехи против ХАМАС. И у этого есть очень явные проявления: тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже, ликвидированы, и мы доберемся также до верхушки руководства этой организации», - приводит слова министра Галанта телеканал i24.

Израильский министр обратил внимание на множество разрушенных объектов инфраструктуры ХАМАС: туннелей, складов боеприпасов, военных объектов. По его словам, в руки израильтян попали сотни компьютеров с разведывательными данными. В завершение Галант пообещал военнослужащим, что Израиль победит.

Немногим ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви рассказал, что ЦАХАЛ наблюдает признаки распада системы управления группировки ХАМАС в секторе Газа. В последнее время, добавил он, армия Израиля видит, что все больше палестинских боевиков сдаются в плен.

Седьмого октября произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Тогда ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, после зайдя на территорию этого государства с юга. В ответ Израиль 27 октября начал проводить операцию в секторе Газа.

За несколько дней были заняты все населенные пункты возле данного анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским, в секторе Газа.

После власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь этого сектора. За время длящегося противостояния погибли свыше 14 тысяч жителей сектора Газа, десятки тысяч ранены.