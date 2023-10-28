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Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о необходимости наземной операции

Ирина Елагина
19:30 28.10.2023
Герци Халеви подчеркнул, что в сектор Газа отправлены лучшие солдаты ЦАХАЛ.
Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о необходимости наземной операции
© Фото: Ayal Margolin-Jinipix Xinhua Globallookpress
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Израиль намерен провести наземную операцию в секторе Газа, так как без этого невозможно достижения целей войны - уничтожения ХАМАС. Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Цели этой войны требуют наземной операции», - приводит пресс-служба ЦАХАЛ заявление военачальника.

Он подчеркнул, что в сектор Газа отправлены лучшие силы Армии обороны Израиля.

«В Газе сейчас действуют лучшие солдаты», - добавил Халеви.

Ранее сообщалось о заявлении Халеви о готовности израильской армии к вторжению в сектор Газа, для чего подготовлены «качественные наступательные планы». По словам Халеви, «ЦАХАЛ готов к наземному маневру».

Напомним, что Израиль неоднократно заявлял, что откладывает начало масштабного вторжения армии в сектор Газа, чтобы все жители палестинского анклава могли эвакуироваться на юг региона, в лагерь для беженцев.

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