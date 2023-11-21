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Число погибших и пострадавших от обстрелов в секторе Газа превысило 47 тысяч

Никита Черненко
21:31 21.11.2023
Погибшими считаются более 5,8 тысяч детей и 3,9 тысяч женщин.
Число погибших и пострадавших от обстрелов в секторе Газа превысило 47 тысяч
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress
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Количество жертв среди мирных жителей сектора Газа в результате бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля составило более 14 тысяч. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление правительства анклава.

По информации телеканала, в секторе Газа погибло уже 5 840 детей и 3 920 женщин. Всего в секторе Газа погибло 14 128 палестинцев, получило ранения различной степени тяжести не менее 33 тысяч. Всего от обстрелов ЦАХАЛ погибли или получили травмы более 47 тысяч человек.

За последние сутки количество убитых и раненых в результате израильских атак возросло на три тысячи. По сообщению правительства сектора Газа, вчера потери среди мирного населения составляли 13,3 тысячи человек убитыми, более 31 тысячи человек были ранены.

Ранее стало известно об обстреле лагеря палестинских беженцев Нусейрат со стороны ЦАХАЛ. По сообщениям, в результате атаки погибло не менее 17 человек.

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