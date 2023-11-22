Число жертв в ходе ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 14,5 тысяч

С 7 октября в палестинском анклаве погибли более шести тысяч детей.

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Число жертв в секторе Газа с начала израильских ударов увеличилось до 14 532 человек, говорится в заявлении информационного центра властей сектора Газа.

"Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 532, среди них более 6000 детей", - цитирует РИА Новости заявление центра.

Число пострадавших с начала обострения палестино-израильского конфликта составило более 35 тысяч человек.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что в анклаве погибли почти шесть тысяч детей и четыре тысячи женщин. По данным издания, более 47 тысяч человек стали жертвами или получили ранения с начала ударов ЦАХАЛ.