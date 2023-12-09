ЦАХАЛ заявил о распаде системы управления ХАМАС в секторе Газа

По словам главы генштаба ЦАХАЛ Халеви, в последнее время армия Израиля видит, что все больше боевиков ХАМАС сдаются в плен.

© Фото: Ilan Assayag XinHua Globallookpress

Израильская армия наблюдает признаки распада системы управления радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«С каждым днем мы видим все больше и больше убитых и раненых террористов, а в последние дни мы видим, что террористы сдаются в плен», - цитирует Халеви РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

Он добавил, что это является признаком распада системы и того, что армии Израиля необходимо работать усерднее.

Ранее газета Times of Israel писала, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 97 израильских военных. На сегодняшний день общее число жертв с момента обострения палестино-израильского конфликта превысило 17 тысяч человек.