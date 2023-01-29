WP: США объявили о передаче Украине Abrams, чтобы «прикрыть» Шольца в отправке Leopard

По данным газеты The Washington Post, данное решение предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в то время, как глава Минобороны США Ллойд Остин был против.

© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress

Объявленное на этой неделе решение президента США Джо Байдена отправить 31 американский танк Abrams на Украину является прикрытием, которое было необходимо Олафу Шольцу, чтобы одобрить передачу Киеву боевых машин Leopard. Об этом написала газета The Washington Post.

«Германия не отправила бы свои основные боевые танки, если бы Соединенные Штаты продолжали отказываться от отправки своих собственных», - говорится в публикации.

Анонсировать поставку американских танков на Украину придумал госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится в статье. При этом глава оборонного ведомства страны Ллойд Остин изначально был против этого решения, в силу большого количества проблем, с которыми при использовании данных боевых машин столкнутся украинские националисты.

Таким образом у Олафа Шольца появилось прикрытие, чтобы одобрить быструю отправку Leopard Киеву Германией и другими странами в то время, как Abrams окажутся на Украине значительно позднее.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибытие американских танков на Украину в августе - это слишком поздно. Кроме того, он сказал, что танков Киеву нужно много, а единицы и даже десятки машин ничего не решат.