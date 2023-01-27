Белый дом: поставка Киеву танков Abrams займет много месяцев
Поставка Киеву американских танков Abrams займет много месяцев. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, весной и летом на Украину поступит бронетехника из европейских стран.
«Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте», - заявил Кирби в эфире CNN.
Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams. Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что технику не успеют отправить к весне. Это связано с тем, что танки сложные и требуют значительной подготовки.
В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на американских складах нет доступных танков. Именно поэтому потребуются месяцы на поставку.