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Белый дом: поставка Киеву танков Abrams займет много месяцев

Сергей Лебедев
16:54 27.01.2023
По словам Джона Кирби, весной и летом на Украину поступит бронетехника из европейских стран.
Белый дом: поставка Киеву танков Abrams займет много месяцев
© Фото: Menelik Collins, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Поставка Киеву американских танков Abrams займет много месяцев. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, весной и летом на Украину поступит бронетехника из европейских стран.

«Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте», - заявил Кирби в эфире CNN.

Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams. Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что технику не успеют отправить к весне. Это связано с тем, что танки сложные и требуют значительной подготовки.

В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на американских складах нет доступных танков. Именно поэтому потребуются месяцы на поставку.

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