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Зеленский: будет слишком поздно, если танки Abrams прибудут на Украину в августе

Сергей Лебедев
18:57 27.01.2023
Также он отметил, что точно не известно, когда прибудет бронетехника из Европы.
Зеленский: будет слишком поздно, если танки Abrams прибудут на Украину в августе
© Фото: Karolis Kavolelis, imago-images.de, GlobalLookPress
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Доставка Киеву американских танков Abrams к августу будет слишком запоздалой. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, отметив, что ему нужно оружие как можно скорее.

«Слишком поздно», - сказал украинский президент в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, до сих пор точно не известно, когда прибудет бронетехника и из Европы. Он также добавил, что танков нужно много.

«Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя», - отметил Зеленский.

В среду США решили передать Украине 31 танк Abrams. Однако поставка займет много месяцев. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на американских складах нет доступных танков. Поэтому потребуются месяцы на поставку.

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