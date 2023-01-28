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Инструктор ВСУ заявил, что украинцам будет тяжело пересесть в танки Leopard

Анна Назайкина
14:18 28.01.2023
Как утверждается, танковому экипажу будет необходимо заниматься не меньше пяти-шести недель, чтобы прийти к базовому уровню подготовки.
Инструктор ВСУ заявил, что украинцам будет тяжело пересесть в танки Leopard
© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Украинских военных может ожидать в феврале резкое повышение уровня сложности тренировок - это связано с тем, что им придется учиться управлять танками Leopard 2. Эти боевые машины сильно отличаются от привычной для украинцев бронетехники, пишет Financial Times.

«Это как если бы у вас была машина 1950-х годов, а потом вы сели в Porsche», - приводятся слова инструктора, тренирующего бойцов ВСУ.

По информации Международного института стратегических исследований, танковому экипажу будет необходимо заниматься не меньше пяти-шести недель, чтобы достичь уровня базовой подготовки.

На этой неделе, 25 января, в Германии заявили, что направят киевскому режиму четырнадцать танков Leopard 2. В правительстве ФРГ отметили, что решение о передаче Украине этой бронетехники приняли после интенсивного переговорного процесса с партнерами.

В Кремле заявляли, что преувеличивать роль поставок на Украину танков НАТО не следует. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новую технику придется обслуживать и ремонтировать, что лишь прибавит сложностей Киеву.

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