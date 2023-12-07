Число пострадавших при стрельбе в брянской гимназии выросло до пяти
Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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Число пострадавших подростков при стрельбе в гимназии №5 города Брянска возросло до пяти, два человека погибли. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В происшествии в Брянске погибли двое, получили ранения пять подростков, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь»¸ - сообщил Кузнецов журналистам.
Нападение на гимназию в Брянске произошло утром 7 декабря. Сообщается, что ученица восьмого класса открыла огонь из дробовика, который принадлежал ее отцу. Известно, что напавшая погибла. На месте работают медики и силовики, здание школы оцеплено.