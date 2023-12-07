В стране и мире СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в гимназии в Брянске Никита Черненко На месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту стрельбы в гимназии города Брянска. Информация была опубликована в Telegram-канале ведомства. Ведомство сообщило, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления с целью установки мотивов и обстоятельств происшествия. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - сообщил СК. ЧП произошло в гимназии №5 города Брянска, ученица 8-го класса пронесла в школу ружье, принадлежавшее ее отцу-охотнику. В результате были ранены пятеро подростков, два человека погибли, включая стрелявшую. Экспертное мнение и аналитика