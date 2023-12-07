Правоохранители допросят директора брянской гимназии, где произошла стрельба
Процессуальный статус директора пока не определен.
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Сотрудники СК забрали на допрос Галину Сауткину - директора гимназии №5 Брянска, в которой школьница открыла огонь из охотничьего ружья. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
Главные вопросы от следователей к директору касаются организации пропускного режима и охраны гимназии. На данный момент женщине не предъявлены никакие обвинения.
По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования из школы была также взята на экспертизу рамка металлоискателя, через которую школьница пронесла огнестрельное оружие.
Напомним, сегодня ученица 8-го класса гимназии в Брянске открыла огонь по одноклассникам, а после совершила самоубийство. Помимо стрелявшей, умерла ее одноклассница, пятеро подростков получили ранения.