В стране и мире The Sun: в Британии разрабатывают план действий в случае попадания Challenger 2 к ВС РФ Семен Лавров По мнению собеседника газеты, российские военные будут стремиться захватывать Challenger 2, чтобы более детально изучить их. © Фото: UK Ministry of Defence, via, Globallookpress.com Читайте нас на: Вооруженные силы Великобритании прорабатывают план действий в случае захвата танков Challenger 2 российскими военными. Об этом написала газета The Sun со ссылкой на источник близкий к Минобороны Королевства. «Источники в оборонных ведомствах говорят, что было бы кошмаром, если бы он был захвачен», - говорится в публикации. Чтобы избежать этого, британцы намерены получить от Украины гарантии, что данные танки не будут использоваться в операциях, которые допускают «реальную возможность обрушения фронта». Собеседник газеты считает, что военнослужащие ВС РФ будут стремиться захватить британские танки, чтобы подробно проанализировать их броню. Поэтому планируется научить украинских националистов быстро эвакуировать подбитые машины с поля боя, заявил он. На фоне решения ряда стран начать поставлять танки на Украину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост вовлеченности Запада в конфликт растет. Кроме того, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что к обстрелу из РСЗО HIMARS больницы в ЛНР, унесшему жизни 14 человек, напрямую причастны США, поскольку цель ракетного удара, по его словам, была согласована Вашингтоном. Данная атака была расценена МО РФ как тяжкое военное преступление, совершенное украинскими националистами. В ведомстве также заявили, что все виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Экспертное мнение и аналитика