Полянский заявил, что США напрямую причастны к гибели 14 человек при ударе из HIMARS по больнице в ЛНР

Американские налогоплательщики должны знать, как используются их деньги, написал первый заместитель постпреда РФ при ООН.

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Соединенные Штаты напрямую причастны к удару из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по районной больнице в Новоайдаре Луганской Народный Республики. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Очередное украинское чудовищное военное преступление», - написал он в Twitter.

Напомним, что в результате данной атаки погибли 14 человек. Еще 24 пострадали.

В своей публикации дипломат подчеркнул, что РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним были поставлены Вашингтоном, с которым украинские боевики также согласовывали и цель удара.

«Так что это делает США прямым соучастником. Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги», - считает Дмитрий Полянский.

В Министерстве обороны России удар реактивными ракетами по зданию районной больницы квалифицируют как тяжкое военное преступление, совершенное украинским националистами. В военном ведомстве также заявили, что все причастные к данной атаке будут найдены и привлечены к ответственности.