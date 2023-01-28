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В результате удара ВСУ из HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР погибли 14 человек

Анна Назайкина
17:36 28.01.2023
По данным Минобороны РФ, еще 24 человека пострадали.
© Видео: government_lnr, Telegram © Фото: government_lnr, Telegram
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Украинские боевики нанесли удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре ЛНР, погибли 14 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в российском военном ведомстве добавили, что еще 24 человека из числа пациентов и персонала учреждения пострадали. В данный момент раненым оказывают медицинскую помощь.

Как утверждается, намеренный удар наносился реактивными снарядами из американской РСЗО HIMARS. Страшные последствия обстрела в своем Telegram-канале опубликовало правительство республики.

«В медицинском учреждении Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим», - отметили в МО.

В Минобороны подчеркнули, что удар по гражданскому медучреждению - это тяжкое военное преступление со стороны украинских националистов, всех причастных найдут, они будет привлечены к ответственности за свои действия.

В конце декабря минувшего года под обстрелом украинских боевиков оказалось медучреждение в Донецке. Один из снарядов попал прямо в отделение интенсивной терапии, где врачи борются за жизнь пациентов.

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