Песков сообщил, что переговоры Путина и Раиси длились более 5 часов
Переговоры президентов России Владимира Путина и Ирана Ибрагима Раиси завершили переговоры. Они проходили в Москве и длились более пяти часов.
Об их завершении ТАСС сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Да, завершились», - сообщил он агентству.
Седьмого декабря стало известно о прибытии иранского лидера в российскую столицу. О том, что они запланированы на этот день 5 декабря он рассказал журналистам. Тогда он не стал комментировать, будут ли Путин и Раиси затрагивать вопросы, связанные с нефтью.
«Звезда» сообщала, что Путин рассказал иранскому коллеге, что, пролетая над Тегераном, у него было желание приземлиться для переговоров с Раиси. Но в это время президенту РФ доложили, что Раиси уже собрался вылетать в Москву.
Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа.
Прежде российский лидер побывал на Ближнем Востоке. У него состоялся визит в Объединенные Арабские Эмираты, а после в Саудовскую Аравию.