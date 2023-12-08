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Песков сообщил, что переговоры Путина и Раиси длились более 5 часов

Марина Крижановская
00:02 08.12.2023
Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил окончание переговоров российского и иранского лидеров.
Песков сообщил, что переговоры Путина и Раиси длились более 5 часов
© Фото: Сергей Бобылев, POOL РИА Новости
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Переговоры президентов России Владимира Путина и Ирана Ибрагима Раиси завершили переговоры. Они проходили в Москве и длились более пяти часов.

Об их завершении ТАСС сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, завершились», - сообщил он агентству.

Седьмого декабря стало известно о прибытии иранского лидера в российскую столицу. О том, что они запланированы на этот день 5 декабря он рассказал журналистам. Тогда он не стал комментировать, будут ли Путин и Раиси затрагивать вопросы, связанные с нефтью.

«Звезда» сообщала, что Путин рассказал иранскому коллеге, что, пролетая над Тегераном, у него было желание приземлиться для переговоров с Раиси. Но в это время президенту РФ доложили, что Раиси уже собрался вылетать в Москву.

Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа.

Прежде российский лидер побывал на Ближнем Востоке. У него состоялся визит в Объединенные Арабские Эмираты, а после в Саудовскую Аравию.

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