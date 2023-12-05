Путин и президент Ирана проведут переговоры в Москве 7 декабря

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать, будут ли обсуждаться вопросы, связанные с нефтью.

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Президент России Владимир Путин проведет переговоры 7 декабря со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Лидеры двух государств встретятся в Москве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Состоятся российско-иранские переговоры 7 декабря в Москве», - сказал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать, будут ли лидеры обсуждать вопросы, связанные с нефтью, уточнив, что повестка дня финализируется.

В сентябре 2022 года Путин и Раиси встречались в Самарканде. Беседа проходила на полях саммита ШОС.

В январе прошлого года Раиси посещал российскую столицу. Переговоры с Путиным проходили в Кремле. Лидеры обсуждали экономическое сотрудничество и обстановку в Сирии.