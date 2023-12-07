Путин рассказал, как хотел приземлиться в Тегеране, но Раиси уже собирался в Москву

Глава государства Владимир Путин рассказал, что накануне, пролетая над Тегераном, у него было желание приземлиться для переговоров с Раиси.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что вчера, пролетая над Тегераном, хотел приземлиться там, чтобы провести переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

«Вчера я был в соседнем регионе, пролетал над территорией вашей страны, хотел приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, что президент уже собрался улетать в Москву», - сказал российский лидер.

Президент Ирана ответил, что Тегеран готов принять Владимира Путина.

Напомним, накануне Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Востоковед и политолог Елена Супонина отметила, что российского президента на Ближнем Востоке очень ждут и любят и эти визиты как раз говорят о том, что изоляции России на международной арене нет.

Преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде также сравнил, как встречают Путина и западных лидеров на Ближнем Востоке. Когда российский президент прибыл во дворец в Абу-Даби для переговоров с главой государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в небе появился флаг России. Когда Энтони Блинкен хотел увидеться ночью с принцем Мухаммедом бен Салманом - его заставили подождать до утра.