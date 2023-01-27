Военный эксперт Литовкин назвал бизнесом для США поставки танков Leopard на Украину

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США вынуждает европейские страны отправлять танки Leopard на Украину, потому что для них это выгодно. Об этом в разговоре с RT рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Собеседник телеканала заявил, что планы правительства Испании подготовить часть танков Leopard для поставки Киеву не имеют значения, так как это не изменит хода спецоперации, будет ли это 50 или 100 танков. Он добавил, что для Соединенных Штатов такая ситуация выгодна.

«США заставляют их послать Leopard на Украину, чтобы потом страны, которые послали, покупали танки у них. Это бизнес», - подчеркнул Литовкин.

Ранее дипломат Константин Гаврилов заявил, что обещанные западными странами танки не принесут Украине глобального превосходства на поле боя.

США в среду согласились передать Киеву 31 танк Abrams, а Германия отправит на Украину 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили реэкспорт этих танков другими странами. В результате Украина может получить более сотни единиц бронетехники от разных стран Запада. При этом поставки американских танков могут растянуться на период до года, так как в резерве США нет достаточного количества Abrams.