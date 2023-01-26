NYT: генерал Абрамс назвал танки Abrams сложными для украинских боевиков

Американский военачальник уверен, что потребуется много времени на доставку машин и обучение экипажей.

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Украинским боевикам будет сложно поддерживать работу и ремонтировать американские танки M1 Abrams. Такое мнение высказал отставной генерал, бывший командующий Вооруженными силами США в Южной Корее Роберт Абрамс. Именно в честь его отца Крейтона Абрамса, командовавшего войсками во Вьетнаме, бронетехника получила свое название.

Также Роберт Абрамс отметил, что потребуется большое количество времени, чтобы доставить машины, создать склад боеприпасов, обучить экипажи и механиков.

«Я не знаю, но это точно не 30 дней, могу так сказать», - отметил отставной генерал в статье The New York Times.

Напомним, накануне стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams, а ФРГ отправит 14 танков Leopard 2. В Германии также разрешили другим странам реэкспорт своих танков. Ожидается, что Киев получит десятки танков различных моделей от стран Запада.