Politico узнало, что США поставят Киеву Abrams по контрактам из-за нехватки танков в резерве

В Вашингтоне рассчитывают, что когда танки будут переданы Киеву, украинцы к этому моменты будут уметь ими управлять.

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В Соединенных Штатах приняли решение передать Украине танки M1 Abrams в рамках инициативы по контрактам пентагона с производителями, так как в резерве американского минобороны в настоящий момент наблюдается нехватка такой бронетехники, пишет Politico, ссылаясь на чиновника высокого ранга в администрации страны.

«Как и в случае с другими возможностями, вы видели, что мы так поступали раньше, если у нас нет чего-то в запасах США, тогда мы идем по пути закупок, чтобы обеспечить приобретение того, что необходимо Украине. Именно так мы и сделаем в случае с Abrams», - приводятся слова источника газеты.

По информации издания, в Вашингтоне приняли решение произвести закупку танков именно сейчас, чтобы в то время, пока идет изготовка бронетехники, на Украине смогли научиться обращаться с ней. Планируется, что когда танки будут переданы Киеву, украинцы, уже будут уметь ими управлять.

Накануне американский лидер Джо Байден объявил о решении передать Украине 31 Abrams. Он объяснил такое количество танков тем, что именно это число машин составляют один танковый батальон.