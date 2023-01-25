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El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине после согласия ФРГ

Тимур Шерзад
12:10 25.01.2023
Как заявили в газете, у испанской армии в наличии 347 танков Leopard, но сколько именно Мадрид поставит Киеву, неизвестно.
El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине после согласия ФРГ
© Фото: Phillip Schulze, dpa, Globallookpress
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Газета El Pais сообщает, что Испания присоединится к поставкам танков Leopard после того, как Германия дала согласие на поставку этой бронетехники. 

Как заметили в El Pais, в Испании имеется 347 таких танков, но сколько именно из них будет решено поставить Украине, пока что неизвестно. 

Ранее об отправке германских танков на помощь киевскому режиму сообщал Spiegel.

Также сообщалось, что в Соединенных Штатах рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков Abrams. В то же время сам процесс получения киевским режимом этих танков может занять более года.

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